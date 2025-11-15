نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحمة أحمد تعود بقوة: من المستشفى إلى ثلاثة أعمال كبرى تتصدر بها موسم الشتاء ورمضان والسينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعيد الفنانة رحمة أحمد نشاطها الفني بكامل طاقتها بعد تجاوز الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا واضطرّت بسببها للبقاء عدة أيام داخل المستشفى، لتعود بعدها إلى موقع التصوير مباشرة، مؤكدة حضورها في أكثر من عمل جماهيري خلال الفترة المقبلة، بين الدراما والسينما.

عودة قوية عبر “لعبة وقلبت بجد”

رحمة أحمد تواصل حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسل "لعبة وقلبت بجد" مع النجم أحمد زاهر، والمقرر عرضه ضمن الموسم الشتوي عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار إنتاجات الـ Off Season التي تحظى بمتابعة كبيرة.

العمل من إنتاج United Studios التابعة للمجموعة المتحدة، قصة محمد عبد العزيز، سيناريو وحوار علاء حسن وهبة رجب وهدير شريف، وإخراج حاتم متولي في تجربته الإخراجية الأولى.

ويشارك في البطولة إلى جانب زاهر، كل من السورية ريام كفارنة، دنيا المصري، شريف إدريس، ومنى أحمد زاهر، إضافة إلى مجموعة من النجوم.

بطولة جديدة في رمضان 2026 عبر “عرض وطلب”

وبالتزامن مع تصوير عملها الشتوي، تعاقدت رحمة أحمد على الانضمام لبطولة مسلسل "عرض وطلب" إلى جانب النجمة سلمى أبو ضيف، والمقرر عرضه في رمضان 2026 عبر المتحدة.

المسلسل من تأليف محمود عزت، إخراج عمرو موسى، وإنتاج United Studios، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المكثفة ذات 15 حلقة، ما يجعله من أبرز المشروعات الرمضانية المنتظرة.

رحمة أحمد مع ياسمين صبري في فيلم "نصيب"

كما تواصل رحمة تحضيراتها لفيلم "نصيب" مع النجمة ياسمين صبري في أولى بطولاتها المطلقة للسينما، حيث بدأت تصوير دورها فور تعافيها من أزمتها الصحية قبل أن يتوقف العمل مؤقتًا بسبب انشغال فريق الفيلم بمشروعاتهم الرمضانية الجديدة.

الفيلم من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أحمد خالد أمين، ويشارك في بطولته دنيا ماهر، عمر الشناوي، وليد فواز، أحمد فهيم، وطارق الأباري، ويُعد من الأعمال السينمائية المنتظرة خلال 2026.

آخر أعمالها.. نجاح “الكابتن”

يُذكر أن آخر أعمال رحمة أحمد الدرامية كان مسلسل "الكابتن" الذي جاء في إطار كوميدي، وتناول قصة كابتن طيار يواجه مواقف غير متوقعة بعد حادث جوي يجعله يرى أرواح بعض الركاب، لتبدأ مغامراته في مساعدتهم على إنهاء مهامهم العالقة.

المسلسل من تأليف عمرو الدالي وقصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج K Media كريم أبو ذكري، وبطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف.

بهذه العودة المتعددة بين السينما والدراما، تثبت رحمة أحمد أنها لا تزال قادرة على خطف اهتمام الجمهور، وأن الأزمة الصحية لم تكن سوى محطة عابرة قبل انطلاقة جديدة في مسيرتها الفنية.