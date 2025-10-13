عاجل- ترامب في قمة شرم الشيخ: نسعى لجعل غزة منزوعة السلاح والشرق الأوسط أكثر أمانًا واستقرارًا

أحمد جودة - القاهرة - ترامب في قمة شرم الشيخ: نسعى لجعل غزة منزوعة السلاح والشرق الأوسط أكثر أمانًا واستقرارًا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام أن الهدف المشترك للمرحلة المقبلة هو ضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة أن تكون غزة منزوعة السلاح لضمان عدم تجدد الصراع مرة أخرى.

وقال ترامب إن اتفاق شرم الشيخ يمثل تحولًا تاريخيًا في مسار المنطقة، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تركز على إعادة إعمار غزة وتهيئة الأجواء لسلام دائم يقوم على التعاون والتنمية لا الحروب والدمار.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل دعم مصر وشركائها الإقليميين في جهود إحلال السلام، مؤكدًا أن «العالم اليوم يشهد بداية جديدة في الشرق الأوسط، تقوم على التفاهم لا المواجهة».

واختتم ترامب كلمته بتوجيه الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قيادته الحكيمة ومبادرته لجمع الأطراف حول طاولة واحدة، قائلًا إن مصر أثبتت مجددًا أنها قلب الاستقرار وصانعة السلام في المنطقة.