العالم اليوم - الصين تفرض عقوبات على 5 شركات أميركية تابعة لهانوا أوشن

انتم الان تتابعون خبر الصين تفرض عقوبات على 5 شركات أميركية تابعة لهانوا أوشن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 01:20 مساءً - أعلنت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، فرض حظر على تعاملات الشركات الصينية مع خمس شركات أميركية تابعة لشركة "هانوا أوشن" الكورية الجنوبية لبناء السفن.

وقالت الوزارة إنها تجري أيضا تحقيقا بشأن تحقيق أطلقته واشنطن بشأن هيمنة الصين المتزايدة على صناعة بناء السفن في العالم.

وأضافت الوزارة أن التحقيق الأميركي يشكل تهديدا للأمن القومي الصيني ولصناعة الشحن في البلاد، مشيرة إلى مشاركة شركة "هانوا أوشن" في هذا التحقيق.

وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي قد بدأ في أبريل 2024 تحقيقا بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي.

وخلص التحقيق إلى أن تفوق الصين في هذه الصناعة يشكل عبئا على الشركات الأميركية.

وتشمل الكيانات الخاضعة للعقوبات شركة "هانوا للشحن المحدودة"، وشركة "هانوا فيلي لبناء السفن"، وشركة "هانوا أوشن يو إس إيه إنترناشونال المحدودة"، وشركة "هانوا للشحن القابضة المحدودة"، وشركة "إتش إس يو إس إيه القابضة".

وأصبحت صناعة الشحن الدولي وبناء السفن محورا للخلافات التجارية بين واشنطن وبكين مؤخرا، حيث فرض كل جانب رسوم موانئ جديدة على سفن الطرف الآخر.

وفي أواخر عام 2024، استحوذت شركة "هانوا أوشن" على حوض بناء السفن "فيلي شيبيارد" في ولاية بنسلفانيا الأميركية مقابل 100 مليون دولار.

وأعلنت الشركة، في أغسطس الماضي، أنها تعتزم استثمار 5 مليارات دولار في بناء أرصفة وأحواض جديدة كجزء من دعمها للجهود الأميركية الرامية إلى استعادة القدرة التنافسية العالمية في مجال بناء السفن.

كما أبرمت شركة هانوا أوشن اتفاقية مع البحرية الأميركية لإجراء إصلاحات للسفن.

وأعلنت الصين أن الرسوم الجديدة التي فرضتها على الموانئ ستطبق على السفن المملوكة لشركات أميركية أو كيانات أو أفراد آخرين، وتلك التي تشغلها كيانات أميركية، بما في ذلك تلك التي تمتلك الولايات المتحدة حصة فيها بنسبة 25 بالمئة أو أكثر، والسفن التي ترفع العلم الأميركي، والسفن المصنعة في الولايات المتحدة.

وتمثل الشركات الأميركية 2.9 بالمئة فقط من ملكية الأسطول العالمي من حيث السعة، و0.1 بالمئة من الطاقة الإنتاجية العالمية لبناء السفن.

وقد تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمساعدة في إعادة بناء صناعة السفن ضمن جهوده الأوسع لتوسيع نطاق التصنيع داخل الولايات المتحدة.