عاجل- مصدر أمنى إسرائيلى: الجانب الفلسطينى لمعبر رفح لن يُفتح اليوم

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر أمني إسرائيلي بأن الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر لن يُعاد فتحه أمام حركة الأفراد اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى أسباب لوجستية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن المصدر قوله: "الجانب الفلسطيني من المعبر لن يُفتح اليوم، وموعد فتحه غير معروف بعد"، مضيفًا أن "الأمر يتطلب إرسال فرق ميدانية للتحقق من الأوضاع على الأرض، وهو ما يحتاج إلى وقت".

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع استمرار إغلاق المعبر غدًا أيضًا، لحين استكمال الترتيبات الفنية والأمنية اللازمة.

وكانت المرحلة الأولى من الاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى قد بدأت الجمعة الماضية، وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، ذكرت القناة 13 العبرية أن إسرائيل قررت عدم إعادة فتح المعبر وتقليص دخول المساعدات الإنسانية، بدعوى عدم تسليم حركة حماس رفات بقية الأسرى الإسرائيليين.

غير أن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أعلنت صباح الأربعاء أن الحكومة قررت إعادة فتح معبر رفح وإدخال المساعدات إلى غزة بعد تسليم حماس جثامين أربعة من المحتجزين الإسرائيليين مساء الثلاثاء، مع توقعات بتسليم أربعة آخرين خلال الساعات المقبلة.

ويُشار إلى أن الاتفاق الحالي يواجه صعوبات ميدانية تتعلق بعملية استعادة الرفات نتيجة نقص المعدات والآليات الفنية اللازمة للحفر.