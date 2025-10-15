العالم اليوم - نتنياهو: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق "ستفتح أبواب الجحيم"

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق "ستفتح أبواب الجحيم" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 03:28 صباحاً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه إذا لم تلتزم حركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ستفتح أبواب الجحيم.

وأوضح نتنياهو، في لقاء مع شبكة "سي بي إس نيوز": "وافقت على إعطاء السلام فرصة" بموجب خطة السلام المكونة من 20 نقطة، التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

واعتبر نتنياهو أن "إطلاق سراح الرهائن وضمان نزع سلاح حماس وإنهاء تهريب الأسلحة إلى غزة أمر ضروري لتحقيق السلام الدائم".

كما كرر نتنياهو التحذير الذي أطلقه ترامب، بأنه إذا فشلت حماس في الامتثال للاتفاق، "ستنفجر الأوضاع بشكل كامل".