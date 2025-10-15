العالم اليوم - مسؤولون باكستانيون: مقتل 20 عنصرا من طالبان أفغانستان

انتم الان تتابعون خبر مسؤولون باكستانيون: مقتل 20 عنصرا من طالبان أفغانستان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 11:15 صباحاً - أعلن مسؤولون باكستانيون، اليوم الأربعاء، مقتل 20 عنصرا من قوات طالبان الأفغانية وأن 6 أفراد من قوة باكستانية شبه عسكرية قتلوا في اشتباك مسلح بالقرب من الحدود الأفغانية.

وقال الجيش الباكستاني، إن حوالي 20 فردا من عناصر طالبان الأفغانية قتلوا في اشتباكات حدودية.

وجاء في بيان الجيش "في وقت مبكر من صباح اليوم (الأربعاء)، تم تنفيذ هجوم من قبل حركة طالبان الأفغانية عند الحدود"، مضيفا أنه "ردا على الهجوم، قُتل ما بين 15 إلى 20 من عناصر طالبان الأفغانية وأصيب آخرون بجروح".

على الصعيد ذاته قال مسؤولون باكستانيون إن 6 أفراد من قوات باكستانية شبه عسكرية قتلوا في اشتباك مع مسلحين قرب الحدود الأفغانية.

وكان مسؤولون أفغان أعلنوا في وقت سابق مقتل 15 مدنيا وإصابة 100 في اشتباكات حدودية مع قوات باكستانية.

واتّهم الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد القوات الباكستانية بتنفيذ هجمات "مرة أخرى" باستخدام أسلحة "خفيفة وثقيلة" في منطقة سبين بولدك.

وأفاد ذبيح الله مجاهد في بيان بأن 12 مدنيا قُتلوا وأصيب 100 آخرين بجروح. ولم يأت البيان على ذكر أي ضحايا في صفوف قوات الأمن.

وقال الناطق باسم إدارة الإعلام في منطقة سبين بولدك الأفغانية علي محمد حقمال إنه وقعت اشتباكات خلال الليل في منطقة سبين بولدك، مشيرا إلى مقتل 15 مدنيا، وإصابة أكثر من 80 امرأة وطفلا.