العالم اليوم - البرلمان البرتغالي يصوّت على منع النقاب في الأماكن العامة

انتم الان تتابعون خبر البرلمان البرتغالي يصوّت على منع النقاب في الأماكن العامة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 أكتوبر 2025 06:24 صباحاً - أقرّ البرلمان البرتغالي الجمعة في تصويت أولي مشروع قانون تقدم به اليمين المتطرف يقضي بمنع "تغطية الوجه في الأماكن العامة"، مستهدفا فعليا ارتداء النقاب.

وتقدم باقتراح هذا القانون حزب شيغا اليميني المتطرف الذي أصبح ثاني قوة سياسية في البرتغال في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو الماضي.

ونال القانون ستين صوتا من حزب شيغا، إضافة إلى أصوات الائتلاف الحكومي (يمين وسط) وأحزاب ليبرالية.

وصوّتت أحزاب اليسار والشيوعيون ضد القانون.

وبحسب مسؤولين مسلمين في البرتغال، لا ينتشر النقاب كثيرا بين المسلمات في البرتغال، لكنه "تقليد" تتمسك به بعضهن.