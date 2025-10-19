نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بن غفير يطالب نتنياهو باستئناف الحرب على غزة بعد مقتل جنديين إسرائيليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى استئناف الحرب على قطاع غزة بكامل القوة، وذلك عقب مقتل جنديين من الجيش الإسرائيلي في حدث أمني بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع.

وقال بن غفير في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، إن “الرد الضعيف على خروقات حماس لا يمكن أن يستمر”، مطالبًا الحكومة الإسرائيلية بـ“استخدام أقصى درجات القوة العسكرية لإعادة الردع”.

وجاءت تصريحات بن غفير بعد أن أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في صفوف الجيش الإسرائيلي، إثر استهداف نفذته عناصر من حركة حماس عبر إطلاق نار من قناصة وتفجير عبوة ناسفة في آلية هندسية إسرائيلية داخل رفح.

وردًا على الحادث، شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية على مدينة رفح، بزعم أن حماس انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم برعاية دولية.

وتأتي دعوة بن غفير وسط تصاعد التوتر داخل الحكومة الإسرائيلية بين الوزراء المتشددين والمؤسسة الأمنية، في ظل تزايد الدعوات لاستئناف العمليات العسكرية الشاملة داخل غزة رغم التحذيرات الدولية من انهيار الهدنة.