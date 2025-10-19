نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- سرقة مجوهرات نابليون بونابرت من متحف اللوفر.. ووزارة الثقافة الفرنسية تفتح تحقيقًا عاجلًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية، اليوم الأحد، إغلاق متحف اللوفر في باريس مؤقتًا، عقب عملية سرقة خطيرة وغير مسبوقة استهدفت مجموعة من مجوهرات نابليون بونابرت داخل أحد أجنحة المتحف.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية، إن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقًا موسعًا لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الجناة، مؤكدة أن إدارة المتحف تتعاون بشكل كامل مع قوات الأمن والنيابة العامة.

تفاصيل العملية

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن عملية السرقة وقعت صباح اليوم أثناء ساعات الافتتاح، حيث دخل المجرمون المتحف بين الساعة 9:30 و9:40 صباحًا، واستولوا على مجموعة من القطع النادرة التابعة لنابليون بونابرت، قبل أن يفروا من المكان في دقائق معدودة.

ووفقًا للمعلومات الأولية، وصل الجناة على دراجة نارية صغيرة واستخدموا مصعد الشحن الداخلي للوصول إلى الغرفة المستهدفة، وكانوا مزودين بـ منشار كهربائي صغير لتفكيك الخزائن.

الشرطة تطوق المكان وتراجع التسجيلات

قامت الشرطة الفرنسية بتطويق محيط متحف اللوفر بالكامل وبدأت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد هوية المنفذين ومسار هروبهم، بينما لم تسجل أي إصابات بشرية خلال الحادث.

تحقيقات جارية وتقدير للخسائر

أكد مصدر أمني أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد قيمة المجوهرات المسروقة، مشيرًا إلى أن المتحف يحتفظ بسجلات دقيقة لكل القطع المعروضة، ما يسهل عملية التعرف على المسروقات بدقة خلال الساعات القادمة.