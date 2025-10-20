نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل-قافلة المساعدات الـ54 من "زاد العزة" تدخل قطاع غزة محمّلة بالإغاثة للفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد معبر رفح البري، صباح اليوم الإثنين، دخول القافلة رقم 54 من مبادرة "زاد العزة" القادمة من مصر إلى قطاع غزة، محمّلة بمواد إغاثية متنوعة لدعم الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وأوضح مصدر مسؤول بميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء، أن شاحنات المساعدات تحركت عبر البوابة الفرعية للميناء متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، بعد خضوعها لإجراءات التفتيش من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل السماح بدخولها.

وأشار المصدر إلى أن هذه القافلة تأتي استمرارًا للجهود المصرية في تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، ضمن سلسلة متواصلة من القوافل التي تحمل مواد غذائية ومستلزمات طبية وإيوائية، في إطار مبادرة "زاد العزة".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت منافذ قطاع غزة منذ 2 مارس الماضي عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وواصلت خرق الهدنة بقصف جوي في 18 مارس، ثم أعادت التوغل البري في مناطق متفرقة بالقطاع.

كما منعت دخول المساعدات والوقود والمعدات اللازمة لإعادة الإعمار لفترات طويلة، مما فاقم الأوضاع الإنسانية.

وفي مايو الماضي، سمحت سلطات الاحتلال بدخول كميات محدودة من المساعدات ضمن آلية جديدة أثارت اعتراض الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، باعتبارها مخالفة للآليات الإنسانية المتعارف عليها.

جدير بالذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الحالي تم التوصل إليه فجر 9 أكتوبر الجاري، بوساطة مصرية أمريكية قطرية، ووفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أُعلنت في قمة شرم الشيخ للسلام، مع استمرار الجهود من الوسطاء لتثبيت الهدنة وتنفيذ بنود تبادل الأسرى والمحتجزين.