العالم اليوم - احتجاز 20 موظفا أمميا في صنعاء بينهم "ممثل اليونيسيف"

انتم الان تتابعون خبر احتجاز 20 موظفا أمميا في صنعاء بينهم "ممثل اليونيسيف" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 أكتوبر 2025 01:20 صباحاً - أفاد مسؤول أممي، الأحد، بأن جماعة الحوثي في اليمن تحتجز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في اليمن، البريطاني بيتر هوكينز، ضمن 20 موظفا من المنظمة، غداة اقتحامهم مجمعا تابعا لها في صنعاء.

وأفاد مسؤول أممي لوكالة فرانس برس، بأن "بيتر هوكينز ضمن الـ15 موظفا دوليا المحتجزين في المجمع" الذي يعيش فيه موظفو الأمم المتحدة في العاصمة اليمنية.

وكان الحوثيون قد احتجزوا نائبته الأردنية لانا شكري كتاو، لعدة أيام في صنعاء الشهر الماضي، قبل إطلاق سراحها.

وفي الأشهر الأخيرة، أوقف عشرات موظفي الأمم المتحدة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون.

وتتهم جماعة الحوثي وكالات الأمم المتحدة بأنها "واجهة إنسانية لأعمال تجسسية".