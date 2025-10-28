العالم اليوم - حماس تعلن إرجاء تسليم جثة رهينة بسبب "خروقات" إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر حماس تعلن إرجاء تسليم جثة رهينة بسبب "خروقات" إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 08:24 مساءً - أعلنت حماس إرجاء تسليم جثة رهينة إسرائيلي، الثلاثاء، بسبب ما وصفتها بـ"خروقات" إسرائيل.

وذكرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، في بيان: "عثرنا اليوم على جثة أحد أسرى الاحتلال خلال عمليات البحث في أحد الأنفاق جنوب القطاع".

وأضاف: "سنؤجل تسليمها الذي كان مقررا اليوم بسبب خروقات الاحتلال".

وأكمل: "نؤكد بأن أي تصعيد سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين مما سيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه".

وكانت حماس أعلنت في وقت سابق أنها ستقوم بتسليم جثة الرهينة عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت غزة.

يأتي ذلك فيما وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي بتنفيذ "غارات عنيفة" على قطاع غزة.