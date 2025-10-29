العالم اليوم - فيديو.. إسرائيل تتهم حماس بـ"التضليل" بشأن إعادة رفات رهينة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. إسرائيل تتهم حماس بـ"التضليل" بشأن إعادة رفات رهينة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 01:20 صباحاً - اتهم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، حركة حماس بـ"التضليل" في عملية البحث عن رفات رهينة كان محتجزًا في غزة، وهو من بين 28 جثمانًا كان من المقرر أن تسلمها الحركة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الجيش في بيان، إنه تم، الاثنين، "توثيق عدد من عناصر حماس وهم يخرجون بقايا جثة من داخل مبنى أعدّ مسبقا، ويقومون بدفنها في مكان قريب"، مرفقًا ذلك بمقطع فيديو من طائرة مسيرة قال إنه يوثق العملية.

وبحسب الفيديو، يظهر ثلاثة أشخاص يخرجون من مبنى مهدّم جزئيا، ويلقون ما يبدو أنه كيس بلاستيكي، قبل أن يهيلوا فوقه التراب، وفي وقت لاحق، قامت جرافة كانت قريبة منهم بإزالة التراب عن الكيس.

وقال الجيش، إن حماس استدعت "إلى المكان مندوبي الصليب الأحمر (الدولي) لخلق مظهر كاذب للعثور على جثة أحد الرهائن الإسرائيليين".

ولم يتم التحقق من صحة الشريط بشكل مستقل، كما لم يحدد الجيش الإسرائيلي تاريخه أو موقع تصويره.

ورأى الجيش أن الشريط يدل على أن حماس "تحاول خلق مظاهر كاذبة ومضللة عن محاولات وجهود للعثور على الجثث، في الوقت الذي تحتفظ فيه بجثث مخطوفين دون الإفراج عنها وفق ما يقتضيه اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر".

وجاء البيان بعد اتهام إسرائيل لحماس بانتهاك شروط الاتفاق الذي تم بوساطة أميركية ومصرية وقطرية.

وسلمت حماس، الاثنين، ما قالت إنه رفات الرهينة السادس عشر من أصل 28 محتجزا، لكن، بحسب إسرائيل، فإن الفحوص الجنائية أظهرت أن ما سلّمته الحركة كان بقايا رفات الرهينة أوفير تسرفاتي، الذي سبق أن أعاد الجيش جثمانه قبل نحو عامين في عملية عسكرية، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بدرسيان: "أؤكد لكم أن حماس حفرت أمس حفرة في الأرض، ووضعت فيها أجزاء رفات أوفير، ثم غطتها بالتراب، وسلمتها للصليب الأحمر".