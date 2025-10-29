العالم اليوم - حماس تعلن العثور على جثتي رهينتين إضافيتين في غزة

انتم الان تتابعون خبر حماس تعلن العثور على جثتي رهينتين إضافيتين في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 06:24 صباحاً - أعلنت حركة حماس، مساء الثلاثاء، أنها عثرت على جثتي رهينتين إضافيتين في قطاع غزة.

وذكرت كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، في بيان نشرته مساء الثلاثاء، على قناتها في تطبيق تليغرام، أنها تمكنت من استعادة الجثتين، ونشرت اسمي الرهينتين، من دون أن يتضح ما إذا كانت الجثتان ستسلمان إلى إسرائيل خلال الليل.

وأفادت حركة حماس في وقت سابق أنها ستؤجل تسليم جثة رهينة أخرى وسط تصاعد جديد لأعمال العنف في قطاع غزة.

وأوضحت كتائب القسام أن التأجيل جاء رداً على "انتهاكات الاحتلال (إسرائيل)".

وأضافت أن الجثة عثر عليها خلال عمليات بحث داخل نفق في جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن الهجمات الإسرائيلية الجديدة تعيق عمليات البحث وتسليم الجثة.

وشنت إسرائيل غارات جوية جديدة على قطاع غزة يوم الثلاثاء، بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع على بدء وقف إطلاق النار في النزاع.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الحكومة ترد على هجوم شنّته حماس ضد جنود إسرائيليين، بالإضافة إلى التأخير في تسليم جثث الرهائن المتفق عليها.