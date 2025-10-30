العالم اليوم - إسرائيل.. آلاف الحريديم يحتجون ضد التجنيد الإلزامي

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل.. آلاف الحريديم يحتجون ضد التجنيد الإلزامي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 أكتوبر 2025 06:24 مساءً - تجمع آلاف من اليهود المتشددين (الحريديم) في القدس، الخميس، احتجاجا على التجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي، وهي قضية ضاغطة على الائتلاف اليميني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع احتجاجا على عدم سن قانون يضمن لهم حق الإعفاء من الخدمة العسكرية، وهو أمر لطالما وعدهم به نتنياهو.

وبموجب ترتيب قديم تمتع اليهود المتشددون بإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، شرط أن يكرسوا أنفسهم لدرس النصوص اليهودية في المدارس الدينية.

وبات هذا الاعفاء موضع انتقاد متزايد منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، في ظل مواجهة المؤسسة العسكرية صعوبات في التجنيد للقتال.

واستجابة لدعوة حزبين حريديين متحالفين ويحوزان عددا من المقاعد البرلمانية المحورية لتماسك الحكومة، أتى محتجون من جميع أنحاء إسرائيل الخميس للمطالبة باستمرار إعفائهم.

وفي ونيو 2024، قضت المحكمة العليا بأن على الدولة تجنيد الرجال الحريديم في الجيش، مؤكدة أن الإعفاء القانوني بات غير نافذ.

وتناقش لجنة برلمانية حاليا مشروع قانون متوقع أن ينهي الإعفاءات ويشجع الشباب الحريديم الذين لا يدرسون بدوام كامل، على الالتحاق بالجيش.

وقد وضعت هذه القضية الائتلاف الحكومي لنتانياهو، تحت ضغط شديد.

يشكل الحريديم 14 بالمئة من سكان إسرائيل اليهود، أي نحو 1,3 مليون نسمة، بينهم 66 ألف رجل في سن الخدمة العسكرية. ويتمتع نحو 66 ألف رجل في سن التجنيد حاليا بالإعفاء من الخدمة.