أكثر من ألف مستعمر يقتحمون الأقصى

أكثر من ألف مستعمر يقتحمون الأقصىاقتحم أكثر من ألف مستعمر، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن محافظة القدس، أن 1307 مستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وأوضحت المحافظة، أن هذه الاقتحامات نفذت بالتزامن مع تحركات علنية ومتسارعة لجماعات "الهيكل المزعوم"، التي نشرت مؤخرا مقاطع فيديو توثق استعداداتها لبناء الهيكل المزعوم، وتدريب الكهنة على مجموعة من الطقوس "التلمودية".

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات متزايدة من قبل المستعمرين منذ بدء حرب الإبادة، ما يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لحرمة المسجد.