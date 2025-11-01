العالم اليوم - رعب في برشلونة.. إصابة يامال قد تتحول "لألم مزمن"

انتم الان تتابعون خبر رعب في برشلونة.. إصابة يامال قد تتحول "لألم مزمن" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 نوفمبر 2025 03:13 مساءً - أعرب نادي برشلونة عن قلقه من أن تتحول إصابة نجمه الشاب لامين يامال في منطقة الفخذ، إلى "حالة مزمنة"، يعاني منها طول مسيرته، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.

ويعاني المهاجم البالغ من العمر 18 عاما من آلام متكررة في الفخذ، وتحديدا منطقة العانة، منذ بداية الموسم، مما أثار مخاوف داخل النادي الكتالوني من أن تتطور الإصابة إلى مشكلة طويلة الأمد في حال لم تُعالج بالشكل المناسب.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليونيل ميسي، النجم السابق لبرشلونة، واجه مشكلة مشابهة في بداية مسيرته قبل أن يتعافى منها بشكل كامل.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن يامال قد يخضع لعملية جراحية إذا استمرت الآلام.

وخاض اللاعب الشاب حتى الآن 8 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ويمتد عقده مع النادي حتى صيف عام 2031، وتُقدّر قيمته السوقية بنحو 200 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت.