التعادل يحسم موقعة البرازيل ضد تونس فى غياب الجزيرى وبن رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 12:32 صباحاً - حسم التعادل الإيجابي 1-1 أحداث مباراة منتخب البرازيل ضد تونس، والتي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب بيار موروا بمدينة ليل الفرنسية، في الودية التي خاضها الفريقان، ضمن الاستعدادات لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

أهداف البرازيل ضد تونس

تقدم حازم مستوري بالهدف الأول لصالح المنتخب التونسي في الدقيقة 23، وتعادل نجم تشيلسي إيستيفاو لمنتخب البرازيل في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

تشكيل البرازيل ضد تونس

تشكيل البرازيل: بينتو، إيدير ميليتاو، ماركينيوس، ويسلي، كاسيميرو، كايو هنريكي، برونو جيماريش، كونها، إيستفاو، رودريجو، فينيسيوس جونيور.

تشكيل تونس: دحمان، منتصر الطالبي، براون، عبدي، فاليري، فرجاني ساسي، السخيري، حنبعل المجبري، سعد، المستوري.

ويجلس محمد على بن رمضان لاعب النادي الأهلي على مقاعد البدلاء، بجانب سيف الجزيري مهاجم الزمالك.

البرازيل ضد تونس

ويُعد أنشيلوتي أول مدرب أجنبي يتولى قيادة البرازيل في تاريخها، في خطوة تعكس رغبة الاتحاد البرازيلي في إعادة المنتخب إلى منصات التتويج بعد غياب طويل عن لقب كأس العالم منذ 2002، أي ما يقرب من 23 عامًا.

ويعتمد المدرب الإيطالي على مجموعة من الركائز الأساسية في تشكيلته أبرزهم: كاسيميرو، إيدير ميليتاو، ماركينيوس، أليكس ساندرو، فينيسيوس جونيور.

وتأمل الجماهير البرازيلية أن ينجح أنشيلوتي بخبرته الكبيرة ومسيرته الزاخرة مع الأندية الأوروبية، وخاصة ريال مدريد، في قيادة "السيليساو" نحو استعادة الهيبة العالمية وتحقيق حلم التتويج السادس بالمونديال.