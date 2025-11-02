نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية السورية: الرئيس الشرع سيزور البيت الأبيض في أوائل نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الخارجية السورية، إن الرئيس أحمد الشرع سيزور البيت الأبيض في أوائل نوفمبر.

وأفادت وسائل إعلامية، بتنصيب أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا.

وقد أعلنت إدارة العمليات العسكرية السورية، حل الجيش العربي السوري ومجلس الشعب وجميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق وإلغاء العمل بدستور سنة 2012.

وأشار القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، إلى أن أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.