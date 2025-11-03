العالم اليوم - ليفربول وريال مدريد يتصدران صدام العمالقة في دوري الأبطال

انتم الان تتابعون خبر ليفربول وريال مدريد يتصدران صدام العمالقة في دوري الأبطال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 نوفمبر 2025 01:24 مساءً - تتجه أنظار عشاق كرة القدم، الثلاثاء، إلى جولة مثيرة من دوري أبطال أوروبا، تشهد قمما مرتقبة تجمع بين كبار القارة، أبرزها مواجهة ليفربول مع ريال مدريد على ملعب "أنفيلد"، وباريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ في "حديقة الأمراء".

ويجدد ليفربول وريال مدريد صراعهما التاريخي في البطولة، حيث يدخل الفريق الإنجليزي اللقاء بعد فوز معنوي على أستون فيلا أنهى سلسلة من النتائج السلبية، بينما يواصل ريال مدريد تألقه تحت قيادة تشابي ألونسو بتحقيقه 13 انتصاراً في 14 مباراة بجميع المسابقات.

ورغم الغيابات التي تضرب صفوف ليفربول، أبرزها الحارس أليسون بيكر وجيوفاني ليوني، يعول الفريق على تألق النجم المصري محمد صلاح الذي وصل إلى هدفه الـ250، فيما يواجه ريال مدريد أزمة دفاعية بغياب كارفاخال ورودريغر وألابا.

وفي باريس، يستضيف سان جيرمان حامل اللقب السابق بايرن ميونخ في مواجهة بين فريقين يملكان العلامة الكاملة.

ويخوض بايرن اللقاء بقيادة المدرب فينسنت كومباني بعد 15 انتصارا متتاليا في مختلف البطولات، مدعوما بثلاثيه الهجومي أوليس، كين، ودياز، فيما يعاني سان جيرمان من غيابات مؤثرة، لكنه يتمسك بسجله القوي على أرضه.

وتشهد الجولة أيضا مواجهة أرسنال وسلافيا براغ التشيكي، حيث يسعى "المدفعجية" بقيادة ميكيل أرتيتا لتأكيد تفوقهم بعد فوزهم الكبير على أتلتيكو مدريد في الجولة السابقة.

كما يستقبل أتلتيكو مدريد فريق يونيون سان جيلواز البلجيكي، بينما يواجه يوفنتوس ضيفه سبورتينغ لشبونة في مباراة مفصلية لاستعادة توازنه الأوروبي.

وفي مواجهات أخرى، يلتقي توتنهام مع كوبنهاغن، ونابولي مع آينتراخت فرانكفورت، إضافة إلى لقاءي بودو جليمت وموناكو وأولمبياكوس وآيندهوفن، في ليلة كروية تعد بمثابة اختبار حقيقي لطموحات الكبار في القارة العجوز.