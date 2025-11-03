العالم اليوم - دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي وبيراميدز في مواجهات عربية صعبة

انتم الان تتابعون خبر دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي وبيراميدز في مواجهات عربية صعبة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 نوفمبر 2025 03:25 مساءً - أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أجريت الإثنين، عن صدامات عربية قوية.

ووقع الأهلي المصري البطل القياسي للبطولة في مجموعة واحدة مع فريقين عربيين، بينما يخوض بيراميدز المصري حامل اللقب مواجهة مغربية صعبة.

وبموجب القرعة، سيلعب الأهلي إلى جوار الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري، أما بيراميدز فيتنافس في نفس المجموعة مع نهضة بركان المغربي.

كما سيتواجه مولودية الجزائر مع الهلال السوداني في المجموعة الثالثة.

وجاءت المجموعات الأربع كالتالي: