العالم اليوم - الجابر: الإمارات تتحول إلى مركز عالمي للصناعات المستقبلية

انتم الان تتابعون خبر الجابر: الإمارات تتحول إلى مركز عالمي للصناعات المستقبلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 نوفمبر 2025 09:24 صباحاً - أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، أن الوزارة تعمل برؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الاحتياجات الأساسية، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتعزيز منظومة الجودة والمقاييس، وتسريع تبنّي التكنولوجيا المتقدمة، وزيادة الصادرات الصناعية ، وجذب المستثمرين في القطاع الصناعي.

مساهمة الصناعة ترتفع 62% والصادرات 68%

وأشار إلى إنجازات عدة حققتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ تأسيسها قبل أربعة أعوام، حيث ارتفعت مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني بنسبة 62 بالمئة إلى 190 مليار درهم، وزادت قيمة الصادرات الصناعية بنسبة 68 بالمئة إلى 197 مليار درهم.

جاء ذلك خلال "مؤتمر الإمارات الصحفي الدولي" الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وذلك للمرة الأولى في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، بمشاركة عدد من الوزراء، وحضور أكثر من 200 صحفي وإعلامي يمثلون وسائل إعلام محلية وإقليمية وعالمية كبرى.

وجاء المؤتمر بمثابة جلسة حوارية مفتوحة لحكومة الإمارات مع مختلف وسائل الإعلام لتسليط الضوء على أبرز المستجدات والتوجهات والإنجازات الحكومية في قطاعات حيوية وملفات وطنية.

كما مثل المؤتمر إطلالة شاملة على مجالات رئيسية تتصل بالاستثمار، والطاقة، والذكاء الاصطناعي والمساعدات الخارجية للدولة، إضافة إلى أبرز الإنجازات الاقتصادية للإمارات وخططها الاستراتيجية لترسيخ ريادتها العالمية.

كما شدد الدكتور سلطان الجابر على أن هذه الإنجازات تحققت بفضل رؤية وتوجيهات القيادة ومن خلال المزايا التي توفرها الإمارات، وأهمها البنية التشريعية والتنظيمية والقوانين الداعمة لنمو القطاع الصناعي، والتي تحمي المستثمرين وقطاع المال والأعمال، وكذلك بفضل الشراكة الفعلية والتعاون بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمستثمرين.

وأضاف الجابر: "من خلال برنامج المحتوى الوطني (ICV)، ركزنا على إعادة توجيه أكبر قيمة ممكنة من الإنفاق إلى الاقتصاد الوطني، ونجحنا في مضاعفة قيمة الإنفاق إلى 110 مليارات درهم في عام 2024، بنمو وصل إلى 244% مقارنة بعام 2020، وارتفع عدد المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص إلى 22 ألف إماراتي بنسبة نمو بلغت 260 بالمئة".

ونوه إلى أن الوزارة تحقق نجاحاتها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، مثل "أدنوك"، التي ساهمت في إعادة توجيه أكثر من 242 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، كما خصصت 90 مليار درهم لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بالتعاون مع شركات عالمية رائدة، كما تطرق الدكتور سلطان الجابر إلى شركاء آخرين مثل شركة "تعزيز" التي استثمرت أكثر من 30 مليار درهم في الصناعات الكيميائية والتحويلية، ومجمع الرويس الصناعي الذي ينتج أكثر من 5 ملايين طن من البوليمرات سنوياً، يتم تصديرها إلى 50 دولة.

التكامل الإقليمي

وعلى المستوى الإقليمي والعالمي، أوضح الدكتور سلطان الجابر أن الوزارة أطلقت في مايو 2022 الشراكة الصناعية التكاملية بالتعاون مع البحرين، والأردن ومصر، وقطر، وتركيا، والمغرب والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة عبر توحيد الجهود لبناء سلاسل قيمة صناعية مشتركة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف: "أعلنا من خلال هذه الشراكة عن مشاريع مشتركة بقيمة 5 مليارات دولار في قطاعات حيوية، مثل الكيماويات والمعادن والصناعات الدوائية".

الإمارات على خريطة الصناعة العالمية

ولفت إلى أن دولة الإمارات حققت قفزات نوعية تقدمت من خلالها خمس مراتب في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي ووصلت إلى المرتبة 27 عالمياً والأولى عربياً، وإلى المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر البنية التحتية للجودة، معتبراً أن هذه الإنجازات ما كان لها أن تتحقق من دون المنظومة المتطورة للمواصفات والمقاييس والمطابقة الإماراتية، والتي تمثل اليوم أساس ثقة العالم في جودة المنتجات والصناعات الإماراتية، وتم من خلالها اعتماد أكثر من 28 ألف مواصفة وطنية، و120 مختبر وفق أفضل الممارسات الدولية.

كما لفت إلى أهمية إطلاق منصة "اصنع في الإمارات"، والتي أصبحت برنامجاً وطنياً اقتصادياً شاملاً يجمع المستثمرين والمصنعين ورواد الأعمال تحت مظلة واحدة.

وحول إنجازات "اصنع في الإمارات" قال الدكتور سلطان الجابر: "حددنا أكثر من 4800 منتج يمكن تصنيعها محليًا بقيمة 168 مليار درهم، ووفرنا حلولاً تمويلية تنافسية بقيمة 40 مليار درهم للسنوات العشر المقبلة بالتعاون مع (مصرف الإمارات للتنمية) والبنوك الوطنية، وشهدت الدورة الماضية من (اصنع في الإمارات) مشاركة غير مسبوقة من الشركات التي وصل عددها إلى 720 شركة، وارتفع عدد الحضور إلى 122 ألف زائر بزيادة 1900 بالمئة عن الدورة السابقة".

وأضاف: "دولة الإمارات، وبفضل رؤية القيادة، تتقدم بثبات للتحول إلى مركز للصناعات المستقبلية المتقدمة، والتصدير إلى مختلف أنحاء العالم من خلال منظومة إنتاج وسلاسل إمداد متكاملة".