اعتذار خالد العناني عن الاستمرار فى عضوية مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

أعلنت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، موافقة مجلس الإدارة على قبول اعتذار خالد العناني، عن الاستمرار في عضوية مجلس الإدارة، عضو مستقل، نظرًا لقيامه بمغادرة القاهرة، اعتبارًا من 2 نوفمبر، تمهيدًا لاستلام مهام عمله الجديدة، مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو بباريس.

كما أعلنت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الإدارة على تعيين طارق فايد ممثلًا للمصرف المتحد في مجلس إدارة الشركة بدلًا من أشرف القاضي، وتوجيه الشكر للأخير على مجهوداته خلال فترة العضوية، كما وافق المجلس على تعيين حازم العادلي ممثلًا للمصرف العربي الدولي في مجلس إدارة الشركة بدلًا من محمد حلمي عبد المجيد.