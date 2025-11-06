نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمريكا توزع مشروع قرار حول غزة على الأعضاء المنتخبين بمجلس الأمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مسؤول أمريكي، إن واشنطن ستوزع مشروع قرار حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة مع الأعضاء العشرة المنتخبين، في مجلس الأمن الدولي، الأربعاء.

وأضاف المسؤول أن ممثلي دول عربية سينضمون إلى الولايات المتحدة، "ما يسلط الضوء على الدعم الإقليمي" للخطة.

واتفقت إسرائيل وحركة حماس منذ شهر على المرحلة الأولى من خطة ترامب حول غزة، لوقف إطلاق النار في حربهما المستمرة منذ عامين، والاتفاق على إطلاق سراح الرهائن.

وأظهر النص الذي اطلعت عليه رويترز الثلاثاء، أن الولايات المتحدة صاغت مشروع قرار للمجلس للموافقة على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة، وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني.

ولم يتضح بعد إذا أدخلت أي تغييرات على مشروع القرار الذي سيوزع على أعضاء مجلس الأمن العشرة المنتخبين. ويحتاج القرار إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وامتناع روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا، عن استخدام حق النقض، الفيتو، لاعتماده.

ولم يتضح بعد إذا أطلعت الولايات المتحدة روسيا والصين على نسخة من مشروع القرار. وسيسمح النص لمجلس إدارة الحكم الانتقالي، بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، يمكنها "استخدام كل التدابير اللازمة"، في إشارة إلى للقوة، لتنفيذ اختصاصها.