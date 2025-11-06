نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب ممازحًا السفيرة السعودية بواشنطن: لديك الكثير من المال حقًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السفيرة السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر، خلال كلمته أمام منتدى للأعمال في ميامي مساء أمس الأربعاء، قائلًا لها: "لديك الكثير من المال حقًا"، قبل أن يضيف أنها "شخص رائع ولا تقلق بشأن سعر الديك الرومي" خلال احتفالات عيد الشكر.

ووجه ترامب الشكر للأميرة ريما، ودعاها للوقوف، وسط تصفيق الحضور، مشيدًا بدورها في تعزيز العلاقات بين واشنطن والرياض.

السعودية واتفاقيات إبراهام

وخلال كلمته، أعاد ترامب التأكيد على أمله في انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات إبراهام التي رعتها إدارته عام 2020 لتطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل، لكنه اعترف بأن الملف "حساس"، نظرًا للموقف السعودي الثابت بربط التطبيع بتقدم فعلي نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال ترامب إن هناك العديد من الدول التي تستعد للانضمام إلى الاتفاقيات، مضيفًا: "نأمل أن تنضم السعودية قريبًا جدًا، لكنني لا أمارس أي ضغوط".