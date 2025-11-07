مذكرات توقيف تركية بحق نتنياهو وكاتس وزامير

مذكرات توقيف تركية بحق نتنياهو وكاتس وزاميرأصدرت النيابة العامة في إسطنبول، الجمعة، مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، بتهمة ارتكاب «إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية» في قطاع غزة.

وشملت المذكرات 37 مشتبهاً بهم، وفق بيان رسمي لم يكشف عن كامل الأسماء، لكنه أشار إلى إدراج بن غفير، وكاتس، ورئيس أركان العدو إيال زمير، ضمن القائمة.

واعتبرت النيابة أنّ «الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بشكل منهجي من جانب إسرائيل في غزة»، في سياق الحرب الجارية منذ السابع من تشرين الأول 2023.

من جهتها، أشادت حركة حماس بإصدار النيابة العامة في مدينة إسطنبول التركية مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولا إسرائيليا، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس الأركان إيال زامير، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وقالت الحركة -في بيان- إن هذه الخطوة تؤكد المواقف الأصيلة للشعب التركي وقيادته، المنحازة إلى قيم العدالة والإنسانية، والأخوة التي تربطها بالشعب الفلسطيني.

ودعا البيان دول العالم وهيئاتها القضائية إلى إصدار مذكرات قانونية لملاحقة قادة الاحتلال في كل مكان ومحاكمتهم ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية.