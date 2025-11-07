العالم اليوم - إسرائيل تتسلم رفات رهينة أخرى من قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تتسلم رفات رهينة أخرى من قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 نوفمبر 2025 11:16 مساءً - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، تسلُّم رفات رهينة من قطاع غزة.

وكان بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" قد أفاد بأن الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة لقاء في جنوب قطاع غزة لتسليم نعش رهينة إسرائيلي من حركة حماس.

وأوضح البيان، أن "نعش رهينة متوفى عبر، برفقة جنود من الجيش الإسرائيلي، الحدود إلى دولة إسرائيل قبل قليل، وهو في طريقه إلى المعهد الوطني للطب الشرعي، حيث ستُجرى إجراءات التعرف على هويته".

وأضاف البيان: "ويُطلب من حركة حماس الالتزام بالاتفاق واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة جميع جثامين الرهائن المتوفين".

وقبل عملية التسليم الجمعة، كانت حماس قد أعادت جثث 22 رهينة منذ بدء وقف إطلاق النار الحالي، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وإذا تم التأكد من أن الرفات التي تم تسليمها تعود لرهينة إضافية، فسيترك هذا جثامين خمسة آخرين لا يزالون في غزة، بحسب الوكالة.