عاجل- أحمد الشرع يلعب كرة السلة مع قائد التحالف الدولي ضد داعش.. فيديو مثير للجدل

أحمد جودة - القاهرة - أثار مقطع فيديو نشره وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على حسابه الرسمي في منصة إنستجرام تفاعلًا واسعًا، يظهر فيه الرئيس السوري أحمد الشرع داخل أحد ملاعب كرة السلة، وهو يشارك في لعبة ودية مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، وقائد قوات التحالف الدولي ضد داعش، العميد كيفين لامبرت.

ويأتي هذا الفيديو في وقت حساس سياسيًا وأمنيًا، حيث تتزامن مشاهده مع زيارة رسمية للرئيس الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما يفتح الباب أمام تفسيرات وتحليلات واسعة حول دوافع هذه الزيارة وارتباطاتها بالجهود الدولية لمحاربة الإرهاب واستقرار الأوضاع في سوريا والمنطقة.

الشخصيات البارزة في الفيديو

أظهر الفيديو الذي نشره الشيباني الرئيس السوري أحمد الشرع وهو يمارس لعبة كرة السلة بجانب:

الأدميرال براد كوبر: قائد القيادة المركزية الأمريكية، والمسؤول عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.

العميد كيفين لامبرت: قائد التحالف الدولي ضد داعش، الذي يضم أكثر من 80 دولة، ويهدف لدعم الجهود العسكرية والاقتصادية للقضاء على التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق ومناطق أخرى.

وظهر الجميع في الفيديو وهم يرتدون ملابس رسمية، بينما يسددون الكرة بدقة من زوايا مختلفة، في مشهد جمع بين الجانب الرياضي والجانب الرسمي، ما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

#فيديو رئيس #سوريا الجديد أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني يلعبان تصويبات كرة السلة 🏀 في الولايات المتحدة مع قادة عسكريين بينهم الأدميرال براد كوبر قائد القيادة الوسطى في الشرق الأوسط …

وذلك قبل لقاء الرئيس #ترامب للمرة الأولى في البيت الأبيض !!

يصادف اليوم-ذكرى مرور 11… pic.twitter.com/Rs6Dqod3qo — عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) November 8, 2025

تفاعل واسع وانتشار الفيديو

شهد مقطع الفيديو انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك المستخدمون لقطات من اللقاء، مع التعليقات التي تباينت بين:

الإشادة بالمبادرة التي تظهر التعاون الرياضي والدبلوماسي بين الأطراف الدولية. التساؤلات عن دلالات اللقاء على السياسة الأمريكية تجاه سوريا والجهود المشتركة لمحاربة داعش.

ملاحظات حول التوقيت الغريب والمثير للجدل للزيارة الرسمية للرئيس الشرع إلى أمريكا، مع التركيز على الرسائل السياسية والأمنية التي قد يحملها هذا الحدث.

السياق السياسي والأمني للزيارة

تأتي زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة في وقت حساس، مع استمرار الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة.

ويشير الخبراء إلى أن اللقاء الرياضي يمكن اعتباره رسالة رمزية للتعاون بين الأطراف الدولية، في الوقت الذي تواجه فيه سوريا تحديات كبيرة على الصعيدين السياسي والعسكري، خصوصًا في محاربة تنظيم داعش والتعامل مع التداعيات الإنسانية والأمنية في المناطق المتأثرة بالنزاع.

أهمية التحالف الدولي ضد داعش

التحالف الدولي ضد داعش تشكل في عام 2014، ويضم أكثر من 80 دولة، بهدف القضاء على التنظيم الإرهابي ودعم الجهود العسكرية والاقتصادية في سوريا والعراق.

القائد العميد كيفين لامبرت لعب دورًا بارزًا في تنسيق العمليات العسكرية ضد داعش، وهو ما يضفي بعدًا أمنيًا مهمًا على اللقاء مع الرئيس الشرع.

مشاركة القيادة المركزية الأمريكية، بقيادة الأدميرال براد كوبر، تؤكد أن التحالف يسعى للحفاظ على استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب بشكل متكامل.

اللقاء الرياضي كرسالة دبلوماسية

اللقاء داخل ملعب كرة السلة لم يكن مجرد حدث رياضي، بل يُنظر إليه على أنه إطار رمزي للتقارب أو الحوار بين الأطراف الدولية المختلفة.

حركة الكرة وتبادل التسديدات بين الرئيس الشرع وقادة التحالف تشير إلى وجود تفاعل مباشر وغير رسمي، بعيدًا عن الطابع الرسمي التقليدي للاجتماعات السياسية.

التوقيت الرسمي للزيارة يعكس أهمية التنسيق السياسي والأمني قبل أي اجتماعات رسمية، مع التركيز على مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار في المناطق المتأثرة بالنزاع.