حاكم ولاية كاليفورنيا ينتقد ترامب فـي مؤتمر المناخ ويخطف الأضواء

ريودي جانيرو ـ ا.ف.ب: في غياب دونالد ترامب عن مؤتمر المناخ المنعقد في البرازيل، سرق خصمه الديموقراطي الرئيسي حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم الأضواء بدفاعه الواضح عن العمل المناخي.

وقال غافين نيوسوم في مدينة بيليم البرازيلية الواقعة في منطقة الأمازون والتي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي لا يشارك فيه أي وفد فدرالي أميركي هذا العام، وهي سابقة، أن «ترامب موقت».

واعتبر خصم دونالد ترامب والذي ينظر إليه كمرشح رئاسي محتمل لانتخابات 2028، أنه «أمر فظيع أنه (ترامب) انسحب من الاتفاقات مرتين، وليس مرة واحدة». وعقد نيوسوم العديد من الاجتماعات وشارك في فعاليات رفيعة المستوى، مع حاكم ولاية بارا البرازيلية ومع وزير ألماني، ومع الرئيس البرازيلي لمؤتمر المناخ... وتذوق أطباقا أمازونية تقليدية وعصير الآساي والكوبواسو، وهي فاكهة محلية.

وفي رد على سؤال خلال زيارة للمدينة، قال نيوسوم إن رئيسا ديموقراطيا سيعيد الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس «دون تردد».

وأضاف «إنه التزام أخلاقي، إنه ضرورة اقتصادية».