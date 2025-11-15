ثلاثة انتصارات فـي افتتاح دوري الدرجة الأولى لكرة اليد

افتتح دوري الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2025/‏2026م بالإثارة والمنافسة القوية حيث شهدت الجولة الافتتاحية ثلاث مباريات قوية أسفرت عن انتصارات مهمة لأندية السيب، نزوى، ومسقط مع تباين واضح في الأداء بين الفرق ذات الخبرة الكبيرة والأخرى التي تسعى لبناء نفسها في المنافسة، حيث تغلب نادي السيب على نادي صحم بنتيجة 52/‏15 في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب المجمع الرياضي بصحار. واستطاع السيب أن يفرض سيطرته على مجريات شوطي المباراة ولم يترك أي فرصة لنادي صحم لتعويض أو تقليص الفارق نظرًا لفارق الإمكانات والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها لاعبوه.

وفي المباراة الثانية تفوق نادي نزوى على مجيس بصعوبة بنتيجة 25/‏24 في المباراة التي استضافها المجمع الرياضي بنزوى. وقدم الفريقان مباراة قوية، وسعى كل منها لتحقيق أول انتصار له في الدوري من أجل كسب مزيد من النقاط المهمة التي سوف تؤهله إلى المرحلة الثانية في الدوري.

وفي المباراة الثالثة تفوق نادي مسقط صاحب الخبرة الكبيرة على نادي الشباب بنتيجة 27/‏25 في اللقاء الذي جمع الطرفين على المجمع الرياضي بالرستاق. وشهدت المباراة إثارة وحماسًا كبيرًا من قبل الطرفين لبداية قوية لها في الدوري.