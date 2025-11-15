اللجنة العمانية للرياضات الجوية تنظم حلقة فـي التخطيط الاستراتيجي

نظّمت اللجنة العُمانية للرياضات الجوية حلقة بعنوان «التخطيط الاستراتيجي» لقادة الطيران الشراعي والرياضات الجوية بمشاركة أكثر من 25 مشاركًا من منتسبي اللجنة، وذلك برعاية هشام بن جمعة السناني مدير عام الرعاية والتطوير الرياضي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وبحضور الدكتور أحمد بن زاهر العلوي رئيس اللجنة العُمانية للرياضات الجوية وعدد من أعضاء اللجنة.

قدَّم الحلقة المدرب أسامة الفارسي، وتضمَّنت عددًا من المحاور المتعلقة بإعداد الخطط الاستراتيجية واستعراض تجارب اتحادات دولية في مجال الطيران الشراعي، من بينها الاتحادان الأميركي والأسترالي، إلى جانب استعراض العناصر الأساسية للتخطيط الاستراتيجي.

وشهدت الحلقة تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات لإجراء تدريب عملي حول صياغة الرؤى والطموحات لعام 2026م، وتحويلها إلى رؤية ورسالة عمل واضحة، كما تم التدريب على منهجية SWOT لتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، تلاها وضع الأهداف الاستراتيجية وآليَّات قياسها والفترات الزمنية لتنفيذها والجهات المسؤولة عنها. وخرجت الحلقة بعدد من الأفكار والمقترحات التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بقطاع الرياضات الجوية في سلطنة عُمان، بما يعكس الحماس والرغبة الكبيرة لدى المنتسبين في تطوير هذا القطاع وتعزيز مكانته.

وفي ختام الحلقة، قام راعي المناسبة هشام بن جمعة السناني بتكريم المدرب وتوزيع الشهادات على المشاركين، كما قدَّم الدكتور أحمد بن زاهر العلوي رئيس اللجنة العُمانية للرياضات الجوية هدية تذكارية لراعي الفعالية.