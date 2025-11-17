نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- هآرتس: رحلات غامضة تنقل غزيين من مطار رامون إلى وجهات دولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هآرتس: رحلات غامضة تنقل غزيين من مطار رامون إلى وجهات دولية

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، نقلًا عن مصادرها، أن عدة رحلات طيران مستأجرة (تشارتير) غادرت في الأشهر الماضية من مطار رامون قرب إيلات، تحمل مجموعات من عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة.

وحسب التقرير، فإن بعض هذه الرحلات توجهت إلى جنوب إفريقيا، حيث شوهد عدد من الغزيين عالقين على متن طائرة في مطار جوهانسبرغ لأكثر من 12 ساعة بعد هبوطها.

وذكرت المصادر أن هذه الرحلات تتزامن مع ما تسميه إسرائيل "إخراجًا طوعيًا" من غزة، إذ تحدث مسؤولون إسرائيليون عن ما لا يقل عن 16 رحلة غادرة من رامون، حسب وزير الداخلية موشيه أربيل.

من جانبها، نقلت هآرتس أن بعض الغزيين الذين غادروا عبر هذه الرحلات يحملون جنسيات مزدوجة أو تأشيرات لدولة ثالثة، وهو ما يُسهل عملية مغادرتهم بموافقة أمنية إسرائيلية مشددة.

هذا وتأتي هذه الطائرات في إطار ما تقول بعض المصادر إنه “سكة جوية صامتة” لهجرة الغزيين، وسط اتهامات من جهات حقوقية بأن هذه الخطوة قد تندرج في محاولات طرد أو تهجير منظم للسكان، تحت عنوان المبادرة الطوعية.

من جهة أخرى، أفادت تقارير أن بعض الغزيين الذين غادروا عبر هذه الرحلات لم يكن لديهم تأكيد على وجهتهم النهائية بمجرد صعودهم الطائرة، مما أثار تساؤلات عن طبيعة التنسيق بين الجهات الإسرائيلية والدول المستضيفة.

كذلك، كشفت هآرتس أن حماس اتهمت إسرائيل بأنها تقود “حملة ترويج للهجرة” من غزة، عبر نشر رسائل تفيد بإمكانية الخروج إلى دول ثالثة، لكن قادة الحركة يرون في ذلك محاولة للتهجير القسري من القطاع.