نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام بين فينيسيوس جونيور وريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفي الصحفي الإسباني الفارو ايستبيان، عن كواليس أزمة بين فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد والنادي تلوح في الأفق داخل الاروقة.

يرغب فينيسيوس جونيور في الرحيل عن صفوف الفريق مجانا، بعد نهاية عقده ٢٠٢٧، وحتى الآن عمليات التجديد متوقفة مع وجود استفسارات من أندية روشن.

مفاجأة في مستقبل فينيسيوس جونيور

ريال مدريد حدد موقفه بـ شكل واضح: فينيسيوس جونيور لن يترك الفريق مجانًا.. وتم وضع الموعد النهائي لـ تجديد عقده في صيف 2026

فينيسيوس لم يحسم مستقبله بعد.. بعض المقرّبين منه يضغطون عليه لـ الإنتقال إلى السعودية طمعًا في العمولات الكبيرة.. ريال مدريد لا يزال متمسّكًا بـ تجديد عقده

