إحباط اعتداء إرهابي أوكراني استهدف السكك الحديدية الروسية

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأمن الفيدرالي الروسي إحباط اعتداء إرهابي استهدف السكك الحديدية في إقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا، شرع في تنفيذه مواطن أوكراني بتوجيه من استخبارات كييف.

وجاء في بيان الأمن الروسي: "جندت استخبارات كييف عبر وسائل التواصل الاجتماعي مواطنا أوكرانيا مقيما في إقليم كراسنودار ووجهته لتنفيذ تفجير إرهابي استهدف السكك الحديدية في الإقليم".

وأشار البيان إلى أنه ضبطت في حوزة العميل أجهزة اتصال استخلصت منها مراسلاته مع مشغّليه، وعبوة ناسفة يدوية الصنع