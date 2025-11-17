نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيليبو: المواطن الفرنسي سيتحمل التكاليف المالية لتزويد أوكرانيا بمقاتلات Rafale في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد فلوريان فيليبو، زعيم حزب "الوطنيون" اليميني الفرنسي أن دافعي الضرائب في بلاده سيتحملون العبء المالي المترتب على تزويد أوكرانيا بمقاتلات Rafale وغيرها من المعدات العسكرية.

وكتب فيليبو، عبر منصة التواصل الاجتماعي X: "نحن سندفع ثمن شراء أوكرانيا لطائرات رافال التي يزعمون بأننا نبيعها لهذه الدولة".

وأكد فيليبو أن "هذا سيكلف الفرنسيين مليارات الدولارات"، بينما "يُطلب من المواطنين شد الحزام". كما أعرب عن قلقه من أن المساعدات المالية الكبيرة المُقدمة لكييف ستزيد من حجم "الفساد المستشري أصلا في أوكرانيا".

ودعا فيليبو إلى وقف الدعم المالي لكييف، وأرفق منشوره برابط لعريضة "لا يورو واحدا لأوكرانيا!"، التي نشرت على موقع حزب باتريوت.

وفي وقت سابق، أعلن قصر الإليزيه عن صفقة ستشتري بموجبها أوكرانيا ما يصل إلى 100 مقاتلة "رافال" ومنظومات دفاع جوي ومسيرات من فرنسا.

وجاء ذلك بعد توقيع ما سمي "رسالة نوايا" بين فلاديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مدرج قاعدة فيلاكوبلاي العسكرية.

ووفقا لقصر الإليزيه، فإن هذه الاتفاقية تمتد "على مدى عشر سنوات تقريبا" وتشمل عقودا مستقبلية محتملة "لشراء أوكرانيا معدات دفاعية فرنسية جديدة، ونحو 100 طائرة رافال مقاتلة، مع الأسلحة الملحقة بها"، بالإضافة إلى أسلحة أخرى، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي SAMP-T من الجيل الجديد قيد التطوير حاليا وأنظمة رادار وطائرات مسيرة.