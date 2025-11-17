نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بن غفير يطالب باعتقال الرئيس محمود عباس ووضعه في زنزانة انفرادية في سجن النقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير جدلًا واسعًا بعد دعوته العلنية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باعتقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبومازن"، ووضعه في زنزانة انفرادية داخل سجن النقب، وذلك على خلفية التصاعد السياسي بشأن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

تفاصيل التصريحات

قال بن غفير خلال اجتماع سياسي إن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، يجب أن تُحاسَب في حال تقدم العالم نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، مؤكدًا أن الخيار المناسب هو "اعتقال أبومازن فورًا ووضعه في زنزانة انفرادية". وأضاف أن أي تحرك دولي يهدف لإقامة دولة فلسطينية يمثل "تهديدًا مباشرًا لإسرائيل"، على حد تعبيره.

السياق السياسي للتصعيد

تأتي تصريحات بن غفير في وقت حساس يشهد نقاشات دولية في الأمم المتحدة حول مستقبل القضية الفلسطينية، واحتمالات الاعتراف بدولة فلسطينية أو فرض ترتيبات أمنية جديدة في غزة، الأمر الذي يرفضه اليمين الإسرائيلي بشدة ويعتبره مساسًا بسيادة إسرائيل.

ردود الفعل المتوقعة

من المتوقع أن تثير هذه الدعوة ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية، خاصة أنها تمس رأس السلطة الفلسطينية مباشرة، وسط تأكيدات فلسطينية سابقة بأن أي تهديد للقيادة يعد تجاوزًا خطيرًا للقانون الدولي وتصعيدًا لمستوى التوتر في المنطقة.