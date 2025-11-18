العالم اليوم - "فلاي دبي" تعلن عن طلبية لشراء 150 طائرة من إيرباص

انتم الان تتابعون خبر "فلاي دبي" تعلن عن طلبية لشراء 150 طائرة من إيرباص من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 12:12 مساءً - أعلنت شركة "فلاي دبي"، الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص لشراء 150 طائرة من طراز "A321neo"، في إطار توسع كبير لشركة الطيران منخفضة التكلفة والشقيقة لشركة "طيران الإمارات"، الناقل الجوي الإماراتي للرحلات طويلة المدى.

ولم يعلن المسؤولون سعر الطلبية الخاصة بشراء طائرات "إيرباص A321" متوسطة المدى، ذات المحركين والممر الواحد.

وتمثل هذه الطلبية مرحلة جديدة لشركة "فلاي دبي"، التي كانت تسير في السابق طائرات من طراز "بوينغ 737" فقط ضمن أسطولها.

ووقع المذكرة، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لشركة "فلاي دبي"، مع كريستيان شيرير، الرئيس التنفيذي للطائرات التجارية في "إيرباص"، بحضور غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لـ"فلاي دبي"، في اليوم الثاني من معرض دبي للطيران 2025.

من جانبه، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن هذه الاتفاقية لا تقتصر على إضافة طائرات فحسب، بل تدعم رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتتماشى أيضاً مع أجندة دبي الإقتصادية "D33"؛ إذ تعمل هذه الإضافة الإستراتيجية على تنويع أسطول الطائرات ذات الممر الواحد وتعزز الخطط التوسعية طويلة المدى، ما سيمكن "فلاي دبي" من لعب دور رئيس في نجاح خطط توسعة مطار آل مكتوم، المتوقع أن يكون الأكبر في العالم.

وأضاف، أن طائرات "إيرباص 321 نيو" ستدعم المرحلة التالية من تطوير شبكة "فلاي دبي" وتمكنها من تلبية الطلب المتزايد في الأسواق، معربا عن تطلعه إلى بناء شراكة قوية ودائمة مع "إيرباص"، مؤكدا أن إضافة الجيل الأحدث من هذه الطائرات ستدعم إستراتيجية الناقلة لتوسيع شبكتها، ما يتيح لعملائها الوصول إلى وجهات جديدة بكفاءة وراحة أكبر.

من جانبه رحب كريستيان شيرير، بـ"فلاي دبي" كعميل جديد لطائرات "إيرباص"، موضحا أن قرار الناقلة الاستثمار في طائرة "إيرباص 321 نيو" وإدخالها إلى أسطولها هو تأكيد قوي على القيمة التي تقدمها هذه الطائرات من حيث المدى والكفاءة وراحة المسافرين، مؤكدا تطلعه إلى دعم "فلاي دبي" في سعيها المتواصل لتوسيع شبكتها وعملياتها.

وتضم شبكة فلاي دبي، إنطلاقا من مقرها في دبي، أكثر من 135 وجهة في 57 دولة، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للطيران.

وتعد طائرات "إيرباص 321 نيو" جزءا من عائلة إيرباص 320، وتضم أحدث التقنيات، بما في ذلك محركات الجيل الجديد، وتقنية "شاركليت"، ومعززات كفاءة المقصورة، والتي توفر مجتمعةً أكثر من 20% من توفير الوقود وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنةً بالجيل السابق من طائرات الممر الواحد.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، كشفت الاتحاد للطيران، الثلاثاء، عن توسعة كبيرة في أسطولها من الطائرات عريضة البدن مع إضافة 32 طائرة إيرباص جديدة، مما يُسرّع نمو الشركة ويُعزز مكانتها كواحدة من أسرع شركات الطيران نموًا في العالم.