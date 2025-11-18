وزير العمل يترأس اجتماع المجموعة العربية على هامش الدورة 355 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية بجنيف

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 01:16 مساءً -

في إطار مشاركته في فعاليات الدورة 355 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية والمنعقدة بمدينة جنيف خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري، ترأس وزير العمل ، محمد جبران – بصفته رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية – اجتماع المجموعة العربية التي تضم الدول العربية الأعضاء في مجلس إدارة المنظمة، وذلك بحضور السيد /فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية.

*توحيد الرؤى العربية في مواجهة تحديات سوق العمل*

استهل وزير العمل الاجتماع بالتأكيد على أهمية تكاتف الدول العربية في مواجهة التحديات التي يشهدها عالم العمل في المجتمعات العربية، مشددًا على ضرورة توحيد المواقف والرؤى على المستوى الدولي، خصوصًا فيما يتعلق بولاية منظمة العمل الدولية وما يُطرح أمام مجلس الإدارة في دورته الحالية.

*التكامل العربي.. طريق النجاح والمنافسة عالميًا*

أكد الوزير أن التكامل العربي هو السبيل الرئيسي لتعزيز القدرة التنافسية لدول المنطقة على الساحة العالمية، مشيرًا إلى أن بعض الدول العربية تتعرض لشكاوى تتطلب من الجميع تقديم الدعم اللازم لها، عبر دراسة هذه الشكاوى بموضوعية وتفنيدها بما يضمن الحفاظ على مصالح العمال والدول العربية.

*تأكيد الدور الاقتصادي العربي عالميًا*

وشدد الوزير على ضرورة التأكيد بأن الدول العربية تمتلك تأثيرًا اقتصاديًا كبيرًا على مستوى العالم، وهو ما يستوجب أخذه بعين الاعتبار في مختلف المناقشات الدولية المتعلقة بقضايا العمل.

*دعم فلسطين وتنميتها*

وتناول الوزير خلال الاجتماع البند المطروح بشأن تنمية فلسطين، مؤكدًا دعم مصر والدول العربية لحقوق العمال والشعب الفلسطيني، وأهمية المشاركة الإيجابية في هذا الملف داخل مجلس الإدارة.

*تعاون أكبر بين منظمتَي العمل الدولية والعربية*

واختتم المشاركون الاجتماع بالتأكيد على نفس المعاني، مع الدعوة إلى تعزيز التعاون، وخاصة استعانة منظمة العمل العربية بخبرائها لتقديم الدعم الفني الكامل لمنظمة العمل الدولية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.