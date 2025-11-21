العالم اليوم - التضخم في اليابان يتسارع في أكتوبر ويظل فوق مستهدف المركزي

انتم الان تتابعون خبر التضخم في اليابان يتسارع في أكتوبر ويظل فوق مستهدف المركزي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 نوفمبر 2025 12:24 مساءً - أظهرت بيانات صدرت الجمعة ارتفاع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان 3.0 بالمئة في أكتوبر، مقارنة بالعام السابق، ليظل فوق المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الياباني عند اثنين بالمئة ويُبقي على التوقعات برفع أسعار الفائدة على المدى القريب.

وجاءت الزيادة في المؤشر الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة متقلبة الأسعار لكنه يشمل تكاليف الوقود، متماشية مع متوسط توقعات السوق، وتسارعت من ارتفاع بلغ 2.9 بالمئة في سبتمبر.

وزاد مؤشر آخر يستبعد المواد الغذائية الطازجة متقلبة الأسعار وتكاليف الوقود، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب كمقياس أفضل لاتجاهات الأسعار الأساسية، بواقع 3.1 بالمئة في أكتوبر على أساس سنوي مقابل زيادة قدرها 3.0 بالمئة في سبتمبر.

وستكون هذه البيانات من بين العوامل التي سيمعن بنك اليابان المركزي النظر فيها عند اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية يومي 18 و19 ديسمبر.

ورغم أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين يتجاوز هدف بنك اليابان المركزي البالغ اثنين في المئة منذ أكثر من ثلاث سنوات، يشدد محافظ البنك كازو أويدا على ضرورة توخي الحذر في رفع أسعار الفائدة بسبب عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الياباني.