سفراء مصر بالخارج يؤكدون انتظام التصويت فى اليوم الأول لانتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - أجرى القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وذلك لاستعراض مستجدات اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج وإطلاع الرأي العام على سير العملية الانتخابية.

وأكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم حتى الآن فتح 105 مقار انتخابية من أصل 139 مقرًا على مستوى سفارات وقنصليات مصر حول العالم، مشيرًا إلى تلقي الهيئة طلبات من عدد من المرشحين لإيفاد مندوبين عنهم في بعض اللجان لمتابعة سير التصويت.

ومن داخل اللجان بالخارج، أفاد السفراء برصد انتظام العملية الانتخابية منذ ساعات الصباح الأولى:

وقال السفير محمد أبو الوفا سفر مصر بالكويت إنه تم فتح اللجان تم في الموعد المحدد، والعمل متواصل منذ 48 ساعة استعدادًا للإقبال الكبير من الجالية المصرية، مؤكدًا تعاون الجهات الأمنية والتنظيمية الكويتية.

فيما قال السفير حسام إسماعيل من دبي، إن اللجان بدأت العمل في موعدها، والمتابعة مستمرة طوال اليوم.

أما السفيرة ريهام سفيرة مصر في البحرين، فقالت إن اللجنة فُتحت قبل ساعتين، وسير العمل منتظم دون معوقات.

وسفير مصر في أربيل بالعراق، فقال إن اللجنة الفرعية افتُتحت في الموعد، مع توافد مستمر من المواطنين.

وأكد السفير طارق رسلان في البصرة، إنه تم فتح اللجنة تم في التاسعة صباحًا، والعملية الانتخابية تسير بسلاسة.

وقال السفير محمد خليل سفير مصر بأستراليا، أن اليوم الأول أوشك على الانتهاء مع حلول السابعة مساءً، وما زال العمل مستمرًا حتى انتهاء الفترة المقررة.

وتعكس هذه التقاري الميدانية انتظام عملية التصويت بالخارج، وتعاون البعثات الدبلوماسية لضمان سير العملية الانتخابية في يومها الأول بكفاءة وانضباط.

تصويت الخارج بدأ من نيوزيلاندا وينتهى فى لوس انجلوس

وتعد لجنة نيوزيلاندا أول لجنة تبدأ التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث توافق الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة في نيوزيلاندا الساعة العاشر مساء أمس الخميس بتوقيت مصر لوجود فارق زمني بين البلدين بمقدار 11 ساعة، فيما ستكون لجنة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية أخر لجنة تفتح باب التصويت.

وتُجري عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.

ويصوت المصريون بالخارج بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا علي 141 مقعدًا، وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب:

وجاءت محافظات المرحلة الثانية كلا من:

1-القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحًا.

2-القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

3-الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

5-المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

6-كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

7-الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

8-دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.

9-بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.

10-الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

11-السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.

12-جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.

13-شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.