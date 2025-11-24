العالم اليوم - اغتيال الطبطبائي.. إسرائيل تضع سيناريوهات عدة لرد حزب الله

انتم الان تتابعون خبر اغتيال الطبطبائي.. إسرائيل تضع سيناريوهات عدة لرد حزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 نوفمبر 2025 09:24 صباحاً - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن تقييمات الجيش تشير إلى أن هناك خيارات عدة محتملة لرد حزب الله، على اغتيال القيادي العسكري البارز في صفوفه هيثم الطبطبائي في غارة إسرائيلية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن خيارات الرد تتضمن إطلاق وابل من الصواريخ على عمق إسرائيل.

كما تشمل محاولة التسلل إلى الداخل الإسرائيلي، أو إلى مواقع قوات الجيش في جنوب لبنان.

وأشارت التقديرات أيضا إلى تحريك الحوثيين لخطة عملياتية ضد إسرائيل، على اعتبار أن الطبطبائي كان قريبا جدا من الحوثيين.

ولا تستبعد التقديرات الإسرائيلي كذلك، اختيار حزب الله عدم الرد على مقتل الطبطبائي.

ماذا حدث؟ أكد حزب الله مقتل القيادي العسكري البارز هيثم الطبطبائي في الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد.