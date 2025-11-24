فى انتخابات النواب .. طوابير أمام لجان التجمع الخامس قبل فتح أبواب اللجان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 09:32 صباحاً - اصطف عدد من الناخبين أمام لجان منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، صباح اليوم الإثنين، قبل فتح أبواب التصويت في أول أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر.

وتجمّع الناخبون أمام مقار اللجان قبل دقائق من فتح أبواب اللجان، حاملين بطاقاتهم ومستعدين للإدلاء بأصواتهم فور بدء عملية التصويت في التاسعة صباحًا، وسط استعدادات مكثفة من الجهات التنظيمية لتسهيل دخول الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية بانضباط.

وانتشرت قوات التأمين في محيط اللجان لتنظيم حركة الدخول والخروج، فيما وفرت سيارات الإسعاف والفرق الطبية خدماتها تحسبًا لأي طارئ، كما أتمت اللجان تجهيزاتها النهائية لمتابعة يوم التصويت، وسط التزام كامل بالإرشادات التنظيمية.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وتعتبر المرحلة الثانية هي الجزء الثاني من انتخابات مجلس النواب، حيث تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى مرحلتين لتسهيل تنظيم عملية التصويت والإشراف القضائي، وبالتالي كل مجموعة من المحافظات لها موعد محدد، حيث أجريت المرحلة الأولى في عدد منها، ونستكمل اليوم باقي المحافظات.

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية، وهي: "القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحين، القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا، الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا، الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا، المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا، كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

كما تشمل الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا، دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا، بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا، الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا، السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحا، جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا، شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.