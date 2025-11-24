البرومو الرسمي فيلم "طلقني" يكسر حاجز المليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر البرومو الرسمي لـ فيلم "طلقني" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز ودنينا الشربيني قائمة الأكثر مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد طرحه بساعات قليلة.

وكان قد طرح الفنان كريم محمود عبدالعزيز البرومو الرسمي لأحدث أعماله السينمائية، والتي تحمل اسم "طلقني"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشر كريم محمود عبدالعزيز البرومو، معلقًا عليه قائلًا: "فيلم طلقني.. قريبا".

أبطال فيلم طلقني



شارك في بطولة فيلم «طلقني» كل من دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز، وحاتم صلاح، وياسمين رحمي، ودنيا سامي، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.