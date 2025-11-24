نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم حماس يهز الجيش الإسرائيلي: إقالات وعقوبات رفيعة المستوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في السابع من أكتوبر 2023، نفذت حركة حماس هجومًا مفاجئًا على مناطق إسرائيلية، أسفر عن خسائر كبيرة وأثار صدمة واسعة داخل الجيش الإسرائيلي. بعد تحقيقات مستفيضة، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الاثنين عن سلسلة من الإقالات والعقوبات ضد كبار الضباط بسبب إخفاقاتهم في حماية المدنيين الإسرائيليين.

الضباط المشمولون بالقرار

وشمل القرار كبار القادة العسكريين من بينهم:

أهارون حليفا: رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية.

يارون فنلكمن: قائد المنطقة الجنوبية.

أودي باسيوق: رئيس شعبة العمليات.

أسباب الإقالة والعقوبة

أكد زامير أن الإقالات جاءت نتيجة فشل الجيش في الاستعداد لمواجهة الهجوم المفاجئ الذي نفذته حماس، وعدم حماية المدنيين بالشكل الكافي. كما شدد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة الثقة في قيادة الجيش وتحسين أداء الأجهزة العسكرية في المستقبل.

تأتي هذه القرارات وسط انتقادات داخلية واسعة للقيادة العسكرية، ومطالبات بإصلاحات شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية الإسرائيلية، وتفادي تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلًا.