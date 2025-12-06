العالم اليوم - كأس العرب.. الجزائر تحرز فوزا كبيرا على البحرين بخماسية

انتم الان تتابعون خبر كأس العرب.. الجزائر تحرز فوزا كبيرا على البحرين بخماسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 ديسمبر 2025 06:24 مساءً - حقق المنتخب الجزائري فوزا كبيرا ووضع نتيجة ثقيلة في شباك نظيره البحريني 5- 1، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بكأس العرب لكرة القدم في قطر.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى أربع نقاط، محققا فوزه الأول في البطولة ومتصدرا للترتيب، وذلك بعد أن كان قد استهل مشواره بتعادل سلبي مع السودان في الجولة الأولى.

على الجانب الآخر، ودع منتخب البحرين المنافسات باحتلاله المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، في المجموعة التي ستشهد مواجهة أخرى في وقت لاحق تجمع بين العراق(المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط) والسودان (المركز الثالث برصيد نقطة واحدة).

وتقدم المنتخب الجزائري عن طريق رضوان بركان في الدقيقة 24، لكن مهدي عبد الجبار أدرك التعادل للبحرين بعد ثلاث دقائق فقط من هدف التقدم.

ونجح عادل بولبينة في تسجيل الهدف الثاني للجزائر في الدقيقة 30، فيما أضاف زميله ياسين بنزية الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم سجل رضوان بركان الهدف الرابع في الدقيقة 48.

واختتم عادل بولبينة خماسية الجزائر في الدقيقة 80، مانحا فريقه فوزا كبيرا بعد التعادل المخيب في الجولة الأولى.