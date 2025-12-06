نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة عربية مشتعلة في كأس العرب 2025.. مصر تواجه الإمارات الليلة بحثًا عن أول فوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة مصر والإمارات اليوم – موعد مباراة منتخب مصر في كأس العرب 2025

تتجه الأنظار مساء اليوم نحو واحدة من أهم مباريات بطولة كأس العرب 2025، عندما يلتقي منتخب مصر أمام منتخب الإمارات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في مواجهة تحمل طابعًا عربيًا خالصًا وتترقبها الجماهير بشغف كبير، سواء في مصر أو الإمارات أو في الوطن العربي بشكل عام.

وتمتلك المباراة أهمية خاصة للمنتخبين، إذ يسعى كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية تُعيد ترتيب أوراق المجموعة الثالثة قبل الجولة الأخيرة، خاصة أن المنافسة على بطاقات التأهل تبدو مفتوحة أمام الجميع.

المجموعة الثالثة.. صراع مبكر على الصدارة

يدخل منتخب مصر مباراة اليوم وهو في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة بعد تعادله في الجولة الأولى مع منتخب الكويت بهدف لكل فريق؛ ولم يقدم المنتخب المصري الأداء المنتظر في بداية مشواره، لكن الجماهير تأمل أن يكون لقاء اليوم بداية تصحيح المسار.

أما منتخب الإمارات فيتذيل ترتيب المجموعة دون نقاط بعد الخسارة أمام منتخب الأردن بثلاثية، وهو ما يُشكل ضغطًا كبيرًا على “الأبيض” الذي يحتاج للفوز اليوم للحفاظ على فرصه في التأهل.

أما صدارة المجموعة فيستحوذ عليها منتخب الأردن برصيد 3 نقاط، بينما يتساوى منتخبا مصر والكويت بنقطة واحدة لكل منهما، مما يجعل مباراة اليوم مؤثرة بشكل مباشر في خريطة المجموعة.

موعد مباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025

تنطلق مباراة مصر ضد الإمارات اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 في تمام:

الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات

الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

المباراة تُقام ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة وتُعد من أبرز مواجهات البطولة اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات

تُنقل المباراة عبر عدد من القنوات العربية التي تمتلك حقوق بث البطولة، مع استوديوهات تحليلية قبل وبعد المباراة تقدم قراءة فنية شاملة لما قبل المواجهة.

وسيتمكن الجمهور من متابعة اللقاء بسهولة عبر القنوات الرياضية العربية المتخصصة التي تُغطي بطولة كأس العرب.

مصر تسعى لأول انتصار.. وطموحات كبيرة لتعويض البداية

يخوض المنتخب المصري اللقاء تحت قيادة جهاز فني يهدف إلى إعادة التوازن للفريق بعد التعادل أمام الكويت. ورغم أن الأداء في الجولة الأولى لم يكن مقنعًا، إلا أن الفريق يمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق اليوم.

أبرز ملفات منتخب مصر قبل المباراة

تصحيح الأخطاء الدفاعية التي ظهرت بوضوح في مباراة الكويت.

زيادة الفاعلية الهجومية من خلال الاعتماد على التحركات السريعة لمحمد شريف ومروان حمدي.

استغلال مهارات أفشة والنني للسيطرة على وسط الملعب.

رفع الإيقاع البدني خاصة في الشوط الثاني، حيث ظهر الفريق متراجعًا في المباراة الأولى.

وقد ركز الجهاز الفني خلال التدريبات الأخيرة على بناء الهجمات بشكل أكثر تنظيمًا، مع تحسين الربط بين الخطوط وزيادة التحرك دون كرة، وهو ما افتقده المنتخب في الجولة الماضية.

الإمارات تدخل اللقاء بطموح التعويض وتجنب الخروج المبكر

يطمح منتخب الإمارات إلى تقديم صورة مختلفة تمامًا عن ظهوره في الجولة الأولى، حيث خسر بثلاثة أهداف أمام الأردن. ويُدرك لاعبو “الأبيض” أن مباراة اليوم هي الفرصة الأخيرة للبقاء في دائرة المنافسة.

نقاط قوة الإمارات قبل مواجهة مصر

سرعة الأطراف التي يعتمد عليها المنتخب بشكل أساسي.

الكرات العرضية التي تُشكل تهديدًا مباشرًا على دفاعات المنافسين.

قدرات اللاعبين في الضغط المتقدم لاستعادة الكرة مبكرًا.

تمركز جيد في الضربات الثابتة التي قد تُغير شكل المباراة.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي تدريبات مكثفة لتصحيح الأخطاء الدفاعية التي تسببت في استقبال أهداف سهلة خلال المباراة الأولى. كما يركز المدرب على استغلال الفرص التي قد يحصل عليها الفريق أمام مرمى منتخب مصر.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الإمارات

على الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن التشكيل، فإن التوقعات تُشير إلى اعتماد الجهاز الفني على العناصر التالية:

التشكيل المحتمل:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: هادي رياض – محمود الونش – رجب نبيل – كريم فؤاد

الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أفشة – إسلام عيسى – مصطفى شلبي

الهجوم: محمد شريف أو حسام حسن

ومن المحتمل أن يُجري الجهاز الفني بعض التعديلات خصوصًا في خط الوسط من أجل زيادة الفاعلية الهجومية.

تحليل فني قبل المباراة

من المتوقع أن تشهد مباراة مصر والإمارات مواجهة متوازنة في وسط الملعب، إذ يعتمد المنتخب المصري على التمريرات القصيرة المنظمة بينما يعتمد المنتخب الإماراتي على الكرات الطولية والتحولات السريعة.

العناصر التي قد تحسم اللقاء:

التسجيل المبكر: قد يمنح الأفضلية المعنوية لأحد المنتخبين.

التحكم في وسط الملعب: المنتخب الأكثر قدرة على السيطرة سيكون الأقرب للفوز.

استغلال الفرص: المنتخب المصري أهدر فرصًا في الجولة الأولى ويحتاج للتركيز.

التغييرات الفنية: المدرب الأكثر مرونة خلال المباراة قد يغير نتيجتها.

نتيجة مصر السابقة أمام الكويت.. دروس يجب الاستفادة منها

تعادل منتخب مصر في الجولة الأولى أمام الكويت 1-1، وكان أداء الفريق متباينًا بين الشوطين.

سجل الكويت هدفًا في الدقيقة 64، قبل أن ينجح محمد مجدي أفشة في إدراك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

أبرز الملاحظات من المباراة الماضية:

تراجع نسبي في الضغط على حامل الكرة.

بطء في التحول من الدفاع للهجوم.

عدم استغلال الفرص بشكل كافٍ.

تحسن ملحوظ في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

كل هذه الجوانب يسعى المنتخب لتصحيحها اليوم.

مواعيد مباريات مصر القادمة في كأس العرب

اليوم 6 ديسمبر: مصر × الإمارات – 8:30 مساءً

9 ديسمبر: مصر × الأردن – 4:30 عصرًا

وتُعد مباراة الجولة الثالثة أمام الأردن من أصعب لقاءات المجموعة، لذلك تكتسب مباراة اليوم أهمية بالغة.

بث مباشر مباراة مصر والإمارات اليوم

سيتم تقديم بث مباشر للمباراة عبر القنوات العربية الناقلة للبطولة، مع متابعة دقيقة لجميع التفاصيل لحظة بلحظة.

وتشهد المباراة اهتمامًا جماهيريًا كبيرًا نظرًا لأهمية نتيجتها في تحديد شكل المجموعة الثالثة قبل الجولة الأخيرة.

تُعد مباراة مصر والإمارات اليوم واحدة من أهم مباريات الجولة الثانية في كأس العرب 2025، حيث يدخلها المنتخب المصري من أجل تحقيق أول فوز في البطولة، بينما يتشبث المنتخب الإماراتي بآخر فرصه في التأهل.

واليوم، ينتظر الجمهور العربي مواجهة قوية ومتكافئة تحمل طابع الإثارة منذ لحظاتها الأولى وحتى صافرة النهاية.