معجزة انشقت من السماء .. عشبة مهملة بعشرين جنيه هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الـ 90 .. إليكم طريقة

الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل الإقبال المتزايد على مستحضرات التجميل الكيميائية وارتفاع أسعارها أثبتت الطبيعة أنها المصدر الأول للجمال من خلال بذور الكتان التي تحتوي على عناصر غذائية مميزة تعمل على تجديد خلايا البشرة وتأخير ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة وتساعد هذه البذور على تحفيز إنتاج الكولاجين الطبيعي الذي يمنح الوجه إشراقا ومرونة كما تساهم في شد الجلد وتقليل التصبغات الناتجة عن التعرض للشمس بفضل مضادات الأكسدة القوية الموجودة فيها ويعد إدخال بذور الكتان ضمن الروتين اليومي سواء بتناولها أو استخدامها كقناع طبيعي وسيلة فعالة لإعادة الحيوية للبشرة ومنحها مظهرا صحيا متألقا.

طريقة تحضير ماسك بذور الكتان

يمكن إعداد قناع فعال من بذور الكتان بسهولة في المنزل من خلال مزج ملعقة من البذور المطحونة مع كمية مناسبة من عصير الليمون ونشا الذرة وجل الصبار حتى تتكون عجينة ناعمة ومتجانسة ثم توضع على الوجه لمدة ساعة كاملة قبل غسلها بالماء البارد وبعد ذلك يدهن الوجه بطبقة خفيفة من زيت الكتان للحفاظ على الترطيب وتنشيط الخلايا كما يمكن غلي كمية صغيرة من البذور في الماء للحصول على جل طبيعي يحفظ في وعاء زجاجي ويستخدم يوميا لمدة ربع ساعة ويساعد هذا الماسك على شد الجلد وتفتيح البشرة وتنعيمها بشكل واضح مع الاستمرار في الاستخدام المنتظم.

الفوائد الصحية والجمالية لبذور الكتان

تمتاز بذور الكتان بفوائد متعددة تتجاوز العناية بالبشرة لتشمل صحة الجسم كله فهي غنية بالأوميجا ثلاثة ومضادات الالتهاب التي تحمي الجلد من الجفاف وتنظف المسام وتقلل إفراز الزيوت الزائدة مما يمنع ظهور الحبوب كما تساهم في تغذية البشرة من الداخل ومنحها ملمسا ناعما ومظهرا مشرقا إضافة إلى ذلك فإن تناول بذور الكتان يسهم في تحسين الهضم وتنقية القولون من السموم مما ينعكس إيجابيا على صفاء البشرة ونقائها ومع الانتظام في استخدامها تصبح بذور الكتان وسيلة طبيعية وآمنة للحفاظ على الشباب والجمال دون الحاجة إلى منتجات صناعية.