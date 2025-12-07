مقتل 12 مسلحاً جنوب باكستان
أعلن الجيش الباكستاني، اليوم، مقتل ما لا يقل عن 12 مسلحا في عملية أمنية بإقليم بلوشستان جنوب باكستان.
وذكر الجيش الباكستاني، في بيان صحفي، أن قوات الأمن نفذت عملية استخباراتية في منطقة كلات ببلوشستان، موضحا أن القوات تمكنت خلال العملية من استهداف مواقع عناصر مسلحة.
وأضاف أن العملية أسفرت عن ضبط أسلحة وذخيرة ومتفجرات بحوزة العناصر المسلحة التي تم القضاء عليها.
تأتي هذه العملية بعد يوم من مقتل 9 مسلحين على يد قوات الأمن في عمليتين في مقاطعتي /تانك/ و/لاكي مروات/ بإقليم /خيبر بختونخوا/ شمال باكستان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 12 مسلحاً جنوب باكستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.