العالم اليوم - أكسيوس: واشنطن ترغب في التوسط لعقد قمة بين نتنياهو والسيسي

انتم الان تتابعون خبر أكسيوس: واشنطن ترغب في التوسط لعقد قمة بين نتنياهو والسيسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 ديسمبر 2025 06:25 مساءً - كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، أن البيت الأبيض يرغب في القيام بدور الوساطة لعقد قمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي ومصدر إسرائيلي، إنه يتعين أولا على نتنياهو الموافقة على عقد صفقة غاز استراتيجية مع مصر، وعلى اتخاذ خطوات أخرى لحث السيسي على اللقاء.

وبحسب "أكسيوس"، تسعى الولايات المتحدة إلى تحسين العلاقات بين إسرائيل والدول العربية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية.

وقال مسؤول أميركي، إنها فرصة عظيمة بالنسبة لإسرائيل. فبيع الغاز لمصر سينتج عنه ترابطا، ويوفر سلاما أكثر دفئا، ويحول دون اندلاع حرب.

وكشف مصدر إسرائيلي ومسؤول أميركي أن نتنياهو شكل مؤخرا فريقا يعمل بهدوء على إعداد "مخرجات اقتصادية ملموسة" لقمة محتملة مع السيسي.