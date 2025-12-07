العالم اليوم - الكويت تسحب الجنسية من طارق السويدان

انتم الان تتابعون خبر الكويت تسحب الجنسية من طارق السويدان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 ديسمبر 2025 06:25 مساءً - أعلنت السلطات الكويتية، يوم الأحد، أنها سحبت الجنسية من طارق السويدان، ومن اكتسبها معه بطريق التبعية.

وجاء قرار سحب الجنسية بناء على مرسوم أميري حمل رقم 227 لسنة 2025، وتضمن مادتين، الأولى تنص: "تسحب الجنسية الكويتية من طارق محمد الصالح السويدان، وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية".

ونصت المادة الثانية في القرار: "على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ويعرف السويدان البالغ من العمر 70 عاماً بصلاته بجماعة الإخوان المسلمين.

وشددت الكويت في الآونة الأخيرة الرقابة على لوائح الجنسية وقامت بسحبها من آلاف الأشخاص الذين يُعتقد أنهم حصلوا عليها بشكل غير قانوني.